Оккупанты закрыли Геническ на выезд и берут гражданских россиян для оборудования рубежей
Армия РФ запретила людям выезд из Геническа и окрестных сел на период новогодних праздников, а также привлекает гражданских россиян к оборудованию рубежей на Донбассе и на юге. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
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По данным Генштаба, россияне ужесточили административно-полицейский режим в отдельных временно оккупированных населенных пунктах.
Так, с 31 декабря по 6 января россияне закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел.
Кроме того, по данным Генштаба, в целях обустройства системы инженерных заграждений в Донецкой, Луганской и Херсонской областях оккупанты привлекают гражданских лиц с территории РФ.
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