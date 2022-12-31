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Оккупанты закрыли Геническ на выезд и берут гражданских россиян для оборудования рубежей

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 19:37
Оккупанты закрыли Геническ на выезд и берут гражданских россиян для оборудования рубежей - Фото
Иллюстративное фото - Генштаб

Армия РФ запретила людям выезд из Геническа и окрестных сел на период новогодних праздников, а также привлекает гражданских россиян к оборудованию рубежей на Донбассе и на юге. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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По данным Генштаба, россияне ужесточили административно-полицейский режим в отдельных временно оккупированных населенных пунктах.

Так, с 31 декабря по 6 января россияне закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел.

Кроме того, по данным Генштаба, в целях обустройства системы инженерных заграждений в Донецкой, Луганской и Херсонской областях оккупанты привлекают гражданских лиц с территории РФ.

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Оксана Житнюк
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война Донбасс генштаб Геническ
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