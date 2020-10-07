Оккупанты в Крыму отобрали частные скважины у жителей Ялты
Ранее один из главарей оккупантов Крыма Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы
Оккупанты в Ялте отобрали у частных владельцев пять водных скважин. Их отняли для дальнейшей постройки водопровода в поселок Голубой Залив. Об этом сообщает Крым.Реалии.
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Как сообщает издание, на территории поселка обострилась ситуация с водоснабжением. Для местных жителей установили емкости с водой.
При этом глава оккупационной российской администрации Ялты Иван Имгрунт заявил, что в Ялте не планируют ограничивать подачу воды населению, так как город имеет необходимые запасы.
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На сайте оккупационной администрации Ялты сообщается, что вода из скважин якобы продавалась одним частным лицом и лишь немногим жителям посёлка, остальные были вынуждены обходиться своими силами.
- Из-за сильного обмеления Симферопольского водохранилища власти оккупированного Крыма не могут брать больше 34 000 кубометров воды в сутки.
- 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Крыма стартовал первый этап ограничения подачи воды. Через неделю — воду стали подавать почасово.
- 7 сентября начался третий этап ограничений — потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки.
- 8 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что проблемы с водой оккупанты в Крыму создают искусственно.
- 28 сентября один из главарей оккупантов Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы.
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