Оккупанты в Крыму отобрали частные скважины у жителей Ялты

Ранее один из главарей оккупантов Крыма Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы

Оккупанты в Ялте отобрали у частных владельцев пять водных скважин. Их отняли для дальнейшей постройки водопровода в поселок Голубой Залив. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Как сообщает издание, на территории поселка обострилась ситуация с водоснабжением. Для местных жителей установили емкости с водой.

При этом глава оккупационной российской администрации Ялты Иван Имгрунт заявил, что в Ялте не планируют ограничивать подачу воды населению, так как город имеет необходимые запасы.

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На сайте оккупационной администрации Ялты сообщается, что вода из скважин якобы продавалась одним частным лицом и лишь немногим жителям посёлка, остальные были вынуждены обходиться своими силами.

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Станислав Стороженко

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