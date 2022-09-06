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Оккупационный "комендант" Бердянска умер после взрыва его автомобиля

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 20:02
Оккупационный
Машина Бардина после взрыва (Фото - Zvezdanews)

Назначенный российскими оккупантами так называемый "военный комендант" Бердянска полковник Артем Бардин, машина которого сегодня взорвалась, умер в больнице. Об этом сообщают российские пропагандистские медиа.

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Бардин скончался в больнице, куда он был сегодня отправлен в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля во временно оккупированном Бердянске.

Поначалу российские источники сообщили, что после взрыва автомобиля были слышны звуки, которые наблюдатели приняли за перестрелку, однако потом оказалось, что это в горящей машине детонировали боеприпасы к стрелковому оружию.

Полковник Бардин был назначен оккупантами "военным комендантом" Бердянска не позднее 21 апреля

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Сергій Бережний
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