Около 40% защитников, возвращенных из плена, имели статус пропавших без вести – Лубинец

Для Украины нет юридического различия между пропавшими без вести и теми, у кого есть статус военнопленных, объяснил омбудсмен

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook чиновника)

У около 40% возвращенных из российского плена людей был статус пропавших без вести, и они не были подтверждены Международным комитетом Красного Креста (МККК). Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Он сообщил родственникам защитников, что для Украины нет юридического различия между пропавшими без вести и теми, у кого есть статус военнопленных.

По данным Лубинца, около 40% возвращенных из плена – это люди, у которых был статус пропавших без вести при особых обстоятельствах, и они не были подтверждены МККК.

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Уполномоченный сообщил о встрече с около тремя сотнями родственников военнопленных и пропавших без вести защитников. На мероприятии также присутствовали представители Координационного штаба, Объединенного центра СБУ, Пенсионного фонда, Департамента соцобеспечения Минобороны Нацполиции, МВД, Офиса Генпрокурора.

Среди прочего, Лубинец сообщил о коммуникации насчет возвращения военнопленных с уполномоченным по правам человека РФ и привлечении представителей из третьих стран. Также чиновники ответили на вопросы родственников о репатриации тел защитников, взаимодействии структур государства по ДНК-экспертизам и выплате для семей павших защитников.

13 сентября состоялся новый обмен пленными. Тогда удалось вернуть 49 человек – военных и гражданских. Среди освобожденных было и 15 "азовцев".

14 сентября состоялся 57-й обмен военнопленными. Из российского плена удалось вернуть 103 военных – 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицера.

Из их числа домой удалось вернуть 51 работника системы Министерства внутренних дел, большинство из них – защитники Мариуполя и Азовстали.

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