Близько 40% людей, яких повернули з російського полону, мали статус зниклих безвісти – Лубінець

Для України немає юридичної відмінності між зниклими безвісти та тими, хто має статус військовополонених, пояснив омбудсмен

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook посадовця)

Близько 40% повернутих з російського полону людей мали статус зниклих безвісти та не були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ). Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Він повідомив родичам захисників, що для України немає юридичної відмінності між зниклими безвісти та тими, хто має статус військовополонених.

За даними Лубінця, близько 40% повернутих з полону – це люди, котрі мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені МКЧХ.

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Уповноважений повідомив про зустріч з близько трьома сотнями родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників. На заході також були присутні представники Координаційного штабу, Об'єднаного центру СБУ, Пенсійного фонду, Департаменту соцзабезпечення Міноборони, Нацполіції, МВС, Офісу генпрокурора та Генштабу ЗСУ.

Серед іншого, Лубінець повідомив про комунікацію щодо повернення військовополонених з уповноваженою з прав людини РФ і залучення представників з третіх країн. Також посадовці відповіли на питання родичів щодо репатріації тіл захисників, взаємодії структур держави стосовно ДНК-експертиз та виплат для родин полеглих захисників.

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