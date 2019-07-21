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Онищенко окончательно запретили баллотироваться в Раду

Онищенко окончательно запретили баллотироваться в Раду - Фото
Александр Онищенко (фото - скриншот видео)
21.07.2019, 07:50

Верховный суд удовлетворил апелляцию Центризбиркома и запретил беглому депутату участвовать в выборах

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии на решение Шестого апелляционного админсуда о регистрации беглого депутата Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает ЦИК в Facebook.

В своем решении, которым обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко, суд предыдущей инстанции сослался на новые открывшиеся факты - обучение Онищенко за рубежом.

Верховный же суд установил, что Шестой апелляционный суд дал ненадлежащую правовую оценку этому и другим фактам дела и поэтому пришел к ошибочному выводу.

17 июля Шестой апелляционный суд Киева разрешил Онищенко участвовать в выборах в Верховную Раду от Социалистической партии в округе N93.

5 июля сообщалось, что Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда повторно отказал Онищенко в регистрации на досрочных парламентских выборах.

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