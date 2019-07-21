Онищенко окончательно запретили баллотироваться в Раду

Александр Онищенко (фото - скриншот видео)

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии на решение Шестого апелляционного админсуда о регистрации беглого депутата Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает ЦИК в Facebook.

В своем решении, которым обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко, суд предыдущей инстанции сослался на новые открывшиеся факты - обучение Онищенко за рубежом.

Верховный же суд установил, что Шестой апелляционный суд дал ненадлежащую правовую оценку этому и другим фактам дела и поэтому пришел к ошибочному выводу.

17 июля Шестой апелляционный суд Киева разрешил Онищенко участвовать в выборах в Верховную Раду от Социалистической партии в округе N93.

5 июля сообщалось, что Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда повторно отказал Онищенко в регистрации на досрочных парламентских выборах.