Операция "Опекун". Сообщено о подозрении 27 мужчинам за фейковые справки для отсрочки
В рамках третьего этапа операции "Опекун" правоохранители сообщили о подозрении 27 мужчинам, которые, по данным следствия, использовали фальшивые справки для освобождения от службы или отсрочки мобилизации. Об этом сообщает Национальная полиция и Офис генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемые подавали в воинские части фиктивные медицинские документы – якобы о тяжелых заболеваниях или инвалидности близких, требующих постоянного ухода, или о собственной непригодности к службе.
Во многих случаях медицинская документация была полностью поддельной, а факты обращений к врачам отсутствуют. Выявлены даже случаи умышленного самоповреждения, сообщают правоохранители.
Во время более 60 обысков в Киеве и 20 областях Украины изъяты поддельные справки, медицинские документы и другие доказательства.
Также информацию передали в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки для проверки обоснованности отсрочек.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
- 17 июня в Запорожье разоблачили весь ректорат одного из университетов, который продал почти 3000 фейковых удостоверений аспирантов для "уклонистов" от мобилизации. Собеседник ЛИГА.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Классическом частном университете.
- 20 июня по результатам двух этапов спецоперации "Опекун" полицейские разоблачили около 100 фейковых справок для отсрочки от армии.
