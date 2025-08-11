Операция "Опекун". Сообщено о подозрении 27 мужчинам за фейковые справки для отсрочки

Во время третьего этапа операции "Опекун" правоохранители провели более 60 обысков в Киеве и 20 областях Украины

В рамках третьего этапа операции "Опекун" правоохранители сообщили о подозрении 27 мужчинам, которые, по данным следствия, использовали фальшивые справки для освобождения от службы или отсрочки мобилизации. Об этом сообщает Национальная полиция и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые подавали в воинские части фиктивные медицинские документы – якобы о тяжелых заболеваниях или инвалидности близких, требующих постоянного ухода, или о собственной непригодности к службе.

Во многих случаях медицинская документация была полностью поддельной, а факты обращений к врачам отсутствуют. Выявлены даже случаи умышленного самоповреждения, сообщают правоохранители.

Во время более 60 обысков в Киеве и 20 областях Украины изъяты поддельные справки, медицинские документы и другие доказательства.

Также информацию передали в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки для проверки обоснованности отсрочек.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

