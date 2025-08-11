Операція "Опікун". Повідомлено про підозру 27 чоловікам за фейкові довідки для відстрочки від армії
В межах третього етапу операції "Опікун" правоохоронці повідомили про підозру 27 чоловікам, які, за даними слідства, використовували фальшиві довідки для звільнення від служби чи відтермінування мобілізації. Про це повідомляє Національна поліція та Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, підозрювані подавали до військових частин фіктивні медичні документи – нібито про тяжкі захворювання чи інвалідність близьких, що потребують постійного догляду, або про власну непридатність до служби.
У багатьох випадках медична документація була повністю підробленою, а факти звернень до лікарів відсутні. Виявлені навіть випадки умисного самоскалічення, повідомляють правоохоронці.
Під час понад 60 обшуків у Києві та 20 областях України вилучено підроблені довідки, медичні документи та інші докази.
Також інформацію передали до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для перевірки обґрунтованості відстрочок.
Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
- 17 червня у Запоріжжі викрили увесь ректорат одного з університетів, який продав майже 3000 фейкових посвідчень аспірантів для "ухилянтів" від мобілізації. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Класичний приватний університет.
- 20 червня за результатами двох етапів спецоперації "Опікун" поліціянти викрили близько 100 фейкових довідок для відстрочки від армії.
Коментарі (0)