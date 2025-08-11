Операція "Опікун". Повідомлено про підозру 27 чоловікам за фейкові довідки для відстрочки від армії

Під час третього етапу операції "Опікун" правоохоронці провели понад 60 обшуків у Києві та 20 областях України

Підозрювані (Фото: Офіс Генпрокурора)

В межах третього етапу операції "Опікун" правоохоронці повідомили про підозру 27 чоловікам, які, за даними слідства, використовували фальшиві довідки для звільнення від служби чи відтермінування мобілізації. Про це повідомляє Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані подавали до військових частин фіктивні медичні документи – нібито про тяжкі захворювання чи інвалідність близьких, що потребують постійного догляду, або про власну непридатність до служби.

У багатьох випадках медична документація була повністю підробленою, а факти звернень до лікарів відсутні. Виявлені навіть випадки умисного самоскалічення, повідомляють правоохоронці.

Під час понад 60 обшуків у Києві та 20 областях України вилучено підроблені довідки, медичні документи та інші докази.

Також інформацію передали до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для перевірки обґрунтованості відстрочок.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: Офіс Генпрокурора

