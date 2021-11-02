ОПОРА просит Харьковскую ТИК отменить решение о признании Терехова избранным мэром

2 ноября наблюдатели гражданской сети ОПОРЫ в Харькове обратились в городскую территориальную избирательную комиссию с жалобами на разночтения в протоколах подсчетов голосов на выборах мэра Харькова и с просьбой отменить решение о признании Игоря Терехова избранным мэром. Об этом сообщается на сайте ОПОРЫ.

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Наблюдатели обнаружили разночтения в протоколах Новобаварской и Основянской ТИК и просят признать действия этих ТИК не отвечающими требованиям законодательства и нарушающим избирательные права граждан.

ОПОРА просит городскую ТИК обязать Новобаварскую и Основянскую ТИК провести повторный подсчет голосов на избирательных участках 631180, 631193, 631197, 631201, 63123 6 131 и составить протоколы с отметкой "Уточненный" об итогах голосования по выборам городского головы с учетом достоверных сведений.

В жалобе содержится просьба признать решение о признании Терехова избранным городским головой не соответствующим требованиям законодательства и отменить такое решение.

ОПОРА готовит соответствующие иски в суд.

31 октября в Харькове прошли выборы мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%.

Подсчеты ОПОРЫ данных 99% избирательных участков: Терехов – 50,06% (статистическая погрешность – 1,1%), Добкин – 28,21% (статистическая погрешность - 0,8%). Для победы в один тур необходимо набрать 50% + один голос.

По данным сети ОПОРА, предвыборная кампания в Харькове сопровождалась масштабными злоупотреблениями админресурса в интересах Терехова.

ОПОРА заявила, что выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе Харькова.

Харьковская городская ТИК объявила о победе Терехова на выборах мэра.

Кандидат в мэры Харькова, самовыдвиженец Михаил Добкин заявил, что оспорит в суде результаты выборов.

Наталия Медведева

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