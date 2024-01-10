Оппонентка Трампа Хейли догоняет его в рейтингах перед праймериз в ключевом штате – CNN

Пока у Трампа 39% голосов, у Хейли – 32%

Никки Хейли (Фото: ЕРА)

Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли сократила разрыв в рейтингах с 45 президентом США Дональдом Трампом перед первоначальными выборами республиканцев в ключевом штате Нью-Хэмпшир. Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN/UNH.

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Социологи отмечают, что Хейли начала стремительно набирать голоса прошлым летом, а рейтинг со времен последнего опроса, проведенного в ноябре 2023 года, вырос на 12%.

В то же время показатели ее оппонентов, включая Трампа, остаются стабильными или немного снижаются с осени.

Данные соцопроса показали, что Хейли отстает от Трампа всего на 6% – 32% и 39% соответственно.

Остальные кандидаты от республиканцев значительно отстают: бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи имеет 12% поддержки, предприниматель Вивек Рамасвами – 8%, губернатор Флориды Рон Десантис – 5%, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон – менее 1%.

Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.

По такому же примеру поступил суд штата Мэн. Свое решение судья аргументировала 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.

Большинство американцев не считают, что Трамп должен обладать иммунитетом от судебного преследования за свои действия во время президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS News/YouGov.

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