Оппонентка Трампа Хейли догоняет его в рейтингах перед праймериз в ключевом штате – CNN
Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли сократила разрыв в рейтингах с 45 президентом США Дональдом Трампом перед первоначальными выборами республиканцев в ключевом штате Нью-Хэмпшир. Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN/UNH.
Социологи отмечают, что Хейли начала стремительно набирать голоса прошлым летом, а рейтинг со времен последнего опроса, проведенного в ноябре 2023 года, вырос на 12%.
В то же время показатели ее оппонентов, включая Трампа, остаются стабильными или немного снижаются с осени.
Данные соцопроса показали, что Хейли отстает от Трампа всего на 6% – 32% и 39% соответственно.
Остальные кандидаты от республиканцев значительно отстают: бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи имеет 12% поддержки, предприниматель Вивек Рамасвами – 8%, губернатор Флориды Рон Десантис – 5%, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон – менее 1%.
- Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.
- По такому же примеру поступил суд штата Мэн. Свое решение судья аргументировала 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.
- Большинство американцев не считают, что Трамп должен обладать иммунитетом от судебного преследования за свои действия во время президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS News/YouGov.
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