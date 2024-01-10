Опонентка Трампа Гейлі наздоганяє його у рейтингах перед праймеріз у ключовому штаті – CNN
Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі скоротила розрив у рейтингах із 45 президентом США Дональдом Трампом перед первинними виборами республіканців у ключовому штаті Нью-Гемпшир. Про це свідчать результати опитування CNN/UNH.
Соціологи зазначають, що Гейлі почала стрімко набирати голоси минулого літа, а її рейтинг із часів останнього опитування, проведеного у листопаді 2023 року, зріс на 12%.
Водночас показники її опонентів, включно з Трампом, залишаються стабільними або трохи знижуються з осені.
Дані соцопитування показали, що Гейлі відстає від Трампа всього на 6% – 32% та 39% відповідно.
Решта кандидатів від республіканців значно відстають: колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті має 12% підтримки, підприємець Вівек Рамасвамі – 8%, губернатор Флориди Рон Десантіс – 5%, колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон – менш ніж 1%.
- Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.
- За таким самим прикладом пішов суд штату Мен. Своє рішення суддя аргументувала 14 поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту.
- Більшість американців не вважають, що Трамп повинен мати імунітет від судового переслідування за свої дії під час президентства. Про це свідчать результати опитування CBS News/YouGov.
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