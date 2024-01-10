Опонентка Трампа Гейлі наздоганяє його у рейтингах перед праймеріз у ключовому штаті – CNN

Наразі у Трампа 39% голосів, у Гейлі – 32%

Ніккі Гейлі (Фото: ЕРА)

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі скоротила розрив у рейтингах із 45 президентом США Дональдом Трампом перед первинними виборами республіканців у ключовому штаті Нью-Гемпшир. Про це свідчать результати опитування CNN/UNH.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Соціологи зазначають, що Гейлі почала стрімко набирати голоси минулого літа, а її рейтинг із часів останнього опитування, проведеного у листопаді 2023 року, зріс на 12%.

Водночас показники її опонентів, включно з Трампом, залишаються стабільними або трохи знижуються з осені.

Дані соцопитування показали, що Гейлі відстає від Трампа всього на 6% – 32% та 39% відповідно.

Решта кандидатів від республіканців значно відстають: колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті має 12% підтримки, підприємець Вівек Рамасвамі – 8%, губернатор Флориди Рон Десантіс – 5%, колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон – менш ніж 1%.

Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.

За таким самим прикладом пішов суд штату Мен. Своє рішення суддя аргументувала 14 поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту.

Більшість американців не вважають, що Трамп повинен мати імунітет від судового переслідування за свої дії під час президентства. Про це свідчать результати опитування CBS News/YouGov.

Читайте також: У понад 20 штатах намагаються не допустити Трампа до виборів – NYT