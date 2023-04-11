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Опубликована карта полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ Украины и РФ за два месяца

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 16:54
Опубликована карта полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ Украины и РФ за два месяца - Фото
Самолет-разведчик США Boeing RC-135 (фото - US Air Forces)

Аналитики Orion Intel показали карту полетов разведывательных самолетов и дронов НАТО и Швеции возле границ Украины и РФ в течение нескольких месяцев.

На опубликованных картах показаны рейсы с 20 января по 20 марта 2023 года.

"За последние два месяца НАТО и Швеция совершили невероятное количество рейсов ISR вблизи Украины и вдоль границ России", – сказано в сообщении.

Опубликована карта полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ Украины и РФ за два месяца

Опубликована карта полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ Украины и РФ за два месяца

Опубликована карта полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ Украины и РФ за два месяца

  • В октябре 2022 года российский истребитель Су-27 выпустил ракету рядом с разведывательным самолетом Королевских ВВС во время его планового патрулирования над Черным морем. В просочившейся в апреле 2023-го утечке документов Пентагона сказано, что Су-27 тогда "чуть не сбил" британский самолет-разведчик.
  • 14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах. Через несколько дней Пентагон показал видео сброса топлива и удара по дрону.

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Оксана Житнюк
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