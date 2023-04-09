В прошлом году Россия "чуть не сбила" британский самолет-разведчик возле Украины – WP

В октябре 2022 года Россия "чуть не сбила" британский самолет-разведчик возле Украины. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на "утечку" якобы секретных документов Пентагона.

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Согласно "просочившейся" информации, 29 сентября у побережья Крыма российский истребитель "чуть не сбил" британский самолет-разведчик.

В этом "документе" инцидент упоминается как "почти сбитый UK RJ", что является отсылкой к обычному для самолетов-разведчиков RC-135 прозвищу Rivet Joint.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в октябре 2022-го, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, летая "безрассудно", при этом один самолет приблизился на 4,5 метра.

Уоллес тогда также сообщил, что один из российских самолетов выпустил ракету на расстоянии, но министр не говорил о "почти сбитом" самолете-разведчике Британии, а запуск ракеты объяснил "технической неисправностью".

В WP сообщили, что представители Пентагона и посольства Великобритании в Вашингтоне отказались комментировать содержание "документа", а посольство России не ответило на запрос.

"Документ" был напечатан с заголовками для объединенного штаба Пентагона и подробно описывает полеты по наблюдению над Черным морем со дня сообщения о "почти сбитом" самолете до 26 февраля. Информация имеет пометку SECRET/NOFORN – это значит, что ее нельзя передавать лицам, не являющимся гражданами США. Там подробно описывается ряд других реакций России на разведывательные полеты американских, британских и французских самолетов в период с октября по конец февраля.

На карте в "документе" показана граница, проведенная над участками Черного моря, чтобы отметить места, где могут летать самолеты-разведчики. Она начинается примерно в 19 км от побережья Крыма в соответствии с международным правом. На карте также есть вторая линия примерно в 80 км от берега с пометкой SECDEF Directed Standoff, что указывает на то, что глава Пентагона Ллойд Остин, возможно, приказал пилотам США держать самолеты подальше от полуострова, отмечают в издании.

В начале апреля газета The New York Times написала о "сливе" якобы секретных документов Пентагона, в частности, о подготовке Украины к контрнаступлению. У Зеленского заявили, что информация, касающаяся контрнаступления, – это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки".

"Утечка" состоит примерно из сотни документов, сфотографированных неизвестным лицом. Эти фотокопии касаются разных регионов мира, а не только Украины, и имеют разную разведывательную направленность.

После выхода первой статьи NYT опубликовала еще один материал на основании этой "утечки" – о том, что американская разведка глубоко проникла в военное командование России и получает информацию почти из каждой спецслужбы РФ.

Публикации также начали появляться в других медиа, в частности, WaPo узнал оттуда о попытках террористической организации Группа Вагнера купить оружие в Турции.

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Оксана Житнюк

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