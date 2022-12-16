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Опубликовано видео взрывов российских ракет в Украине, снятое с самолета в Молдове

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 13:47
Опубликовано видео взрывов российских ракет в Украине, снятое с самолета в Молдове - Фото
Скриншот с видео

В Twitter Верховной Рады опубликовано видео сегодняшних российских ракетных ударов, снятое с иллюминатора самолета в Молдове.

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"Это должен увидеть весь мир! Это взрывы в Украине из окна самолета в Молдове. Сделайте репост. Каждый украинец живет в этом ужасе", – говорится в сообщении.

Судя по маркировке, видео снято изданием Факты.

Вадим Ребрина
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война ракетный удар
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