Опубликовано видео взрывов российских ракет в Украине, снятое с самолета в Молдове

В Twitter Верховной Рады опубликовано видео сегодняшних российских ракетных ударов, снятое с иллюминатора самолета в Молдове.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это должен увидеть весь мир! Это взрывы в Украине из окна самолета в Молдове. Сделайте репост. Каждый украинец живет в этом ужасе", – говорится в сообщении.

Судя по маркировке, видео снято изданием Факты.

The whole world must see it



These are explosions in Ukraine from a plane window in Moldova.



Please repost



Every Ukrainian lives in this horror #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/CN0UfjzkH3 — Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) December 16, 2022

После массированного ракетного налета днем 5 декабря страна-террорист Россия выждала десять дней и 16 декабря продолжила попытки разрушить энергосистему Украины новыми атаками издалека. По территории Украины российские террористы выпустили более 60 ракет.

В результате удара повреждения получили энергообъекты в Киеве, на юге и востоке Украины.

Укрэнерго объявило о чрезвычайной ситуации.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.