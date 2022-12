Опубликовано видео взрывов российских ракет в Украине, снятое с самолета в Молдове

В Twitter Верховной Рады опубликовано видео сегодняшних российских ракетных ударов, снятое с иллюминатора самолета в Молдове.

"Это должен увидеть весь мир! Это взрывы в Украине из окна самолета в Молдове. Сделайте репост. Каждый украинец живет в этом ужасе", – говорится в сообщении.

Судя по маркировке, видео снято изданием Факты.

The whole world must see it



These are explosions in Ukraine from a plane window in Moldova.



Please repost



Every Ukrainian lives in this horror #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/CN0UfjzkH3