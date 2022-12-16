Опубликовано видео взрывов российских ракет в Украине, снятое с самолета в Молдове
16.12.2022, 13:47
Скриншот с видео
В Twitter Верховной Рады опубликовано видео сегодняшних российских ракетных ударов, снятое с иллюминатора самолета в Молдове.
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"Это должен увидеть весь мир! Это взрывы в Украине из окна самолета в Молдове. Сделайте репост. Каждый украинец живет в этом ужасе", – говорится в сообщении.
Судя по маркировке, видео снято изданием Факты.
The whole world must see it— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) December 16, 2022
These are explosions in Ukraine from a plane window in Moldova.
Please repost
Every Ukrainian lives in this horror #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/CN0UfjzkH3
- После массированного ракетного налета днем 5 декабря страна-террорист Россия выждала десять дней и 16 декабря продолжила попытки разрушить энергосистему Украины новыми атаками издалека. По территории Украины российские террористы выпустили более 60 ракет.
- В результате удара повреждения получили энергообъекты в Киеве, на юге и востоке Украины.
- Укрэнерго объявило о чрезвычайной ситуации.
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