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"ОПЗЖ обманывает Донбасс". Мэр Часов Яра подал в отставку, обвинив сопартийцев

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 17:26
Дмитрий Верзилов (Фото - svoi.city)

Мэр города Часов Яр в Донецкой области Дмитрий Верзилов заявил об уходе в отставку из-за недовольства действиями своей политсилы – пророссийской партии ОПЗЖ. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

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Верзилов, который избирался от ОПЗЖ, говорит, что партия преследуют "какие-то свои цели".

"Меня подвела моя партия, мои лидеры, которые обещали помощь и поддержку, но не выполнили этого. ОПЗЖ преследуют какие-то свои цели, обманывает жителей Донбасса. Став мэром этого маленького городка, могу сказать, что мы все являемся заложниками какой-то политической игры", – говорит он.

Чиновник утверждает, что не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания, так как политсила не обеспечивает ему поддержку. 

Издание Свободное радио пишет, что в начале августа в служебных помещениях Часовоярского городского совета СБУ и прокуратура проводили обыски с целью выявления и фиксации сведений о преступной деятельности. По информации журналистов, заместителя главы горсовета отправили под домашний арест по подозрению в коррупции.

Реакции ОПЗЖ на высказывания Верзилова пока нет. LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу партии.

  • 2 августа Служба безопасности Украины сообщила о блокировке "силового блока" Патриоты – За жизнь, которое подконтрольно депутату от ОПЗЖ Илье Киве.
Станислав Стороженко
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ОПЗЖ дмитрий верзилов
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