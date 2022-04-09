Орбан осудил резню в Буче

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии заявил, что Виктор Орбан осуждает зверства российских оккупантов в Буче. Об этом Берталан Хаваси сообщил агентству MTI в субботу, передает Telex.hu.

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Хаваси отметил, что Виктор Орбан также ясно дал понять на международной пресс-конференции в среду, что это война, начатая русскими, они напали на Украину, и это агрессия.

"Это общая позиция Европейского союза, и Венгрия является частью этой позиции. А из всех зверств, я считаю, что все они должны быть расследованы, ... во всяком случае гражданское население должно быть защищено любой ценой", — сообщил Хаваси.

По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновных в кровопролитии в Украине.

Владимир Зеленский в интервью BILD сообщил, что глава одной из стран ЕС требовал доказательств, что резня в Буче, не является постановкой. Источник LIGA.net сообщил, что речь шла о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

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Наталия Фреик

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