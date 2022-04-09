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Орбан осудил резню в Буче

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 16:55
Орбан осудил резню в Буче - Фото
Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии заявил, что Виктор Орбан осуждает зверства российских оккупантов в Буче. Об этом Берталан Хаваси сообщил агентству MTI в субботу, передает Telex.hu.

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Хаваси отметил, что Виктор Орбан также ясно дал понять на международной пресс-конференции в среду, что это война, начатая русскими, они напали на Украину, и это агрессия. 

"Это общая позиция Европейского союза, и Венгрия является частью этой позиции. А из всех зверств, я считаю, что все они должны быть расследованы, ... во всяком случае гражданское население должно быть защищено любой ценой", — сообщил Хаваси.

По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновных в кровопролитии в Украине.

  • Владимир Зеленский в интервью BILD сообщил, что глава одной из стран ЕС требовал доказательств, что резня в Буче, не является постановкой. Источник LIGA.net сообщил, что речь шла о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Читайте также: В Польше посоветовали Орбану "сходить к окулисту", если он не видит зверств России в Буче

Наталия Фреик
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