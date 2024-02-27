Орбан отказался почтить память Навального. Обвинил его в шовинизме и напомнил о "грызунах"

Орбан заявил, что во время нападения России на Грузию в 2008 году Навальный называл грузин "грызунами"

Виктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и правящая коалиция в парламенте страны отказались почтить память российского диссидента Алексея Навального, который недавно умер в тюрьме. Об этом сообщило издание Telex.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время минуты молчания, которую инициировал представитель оппозиции Бенце Тордаи правящая коалиция во главе с Орбаном отказалась вставать, чтобы почтить память Навального.

Позже венгерский премьер поблагодарил своих соратников за то, что они "сохранили хладнокровие".

"Шовинисты не заслуживают уважения. И кто бы ни назвал грузин "грызунами" в грузино-российской войне, мы не встанем в его честь. Но в любом случае, пусть он покоится с миром", — сказал Орбан.

Одновременно Тордаи заявил, что Орбан не встал "на зарплату Путина".

В августе 2008 года во время агрессии РФ против Грузии Навальный называл грузин "грызунами" после обстрела Цхинвали. Он призывал "запулить ракетой" в их штаб и депортировать грузин из России. Позже Навальный несколько раз извинился за свои слова.

Летом 2021 года президент США Байден угрожал диктатору Путину "разрушительными последствиями", если Навальный умрет в тюрьме. Комментируя это сейчас, Байден сказал, что это было три года назад, и сейчас Россия и Путин уже встретились с "чертовски многими последствиями": потеряли погибшими и ранеными более 350 000 на войне против Украины (Генштаб ВСУ дает цифру в более 400 000), также были введены "серьезные санкции по всем направлениям".

Ранее россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виновен Путин.

Читайте также: Байден о Навальном: Путин несет ответственность за его смерть, нужно принять помощь Украине