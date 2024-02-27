Орбан відмовився вшанувати пам'ять Навального. Звинуватив його у шовінізмі і нагадав про "гризунів"

Орбан заявив, що під час нападу Росії на Грузію у 2008 році Навальний називав грузинів "гризунами"

Віктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та керівна коаліція в парламенті країни відмовилися вшанувати пам'ять російського дисидента Олексія Навального, який нещодавно помер у в'язниці. Про це повідомляє видання Telex.

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Під час хвилини мовчання, яку ініціював представник опозиції Бенце Тордаї, керівна коаліція на чолі з Орбаном відмовилася вставати, щоб вшанувати пам'ять Навального.

Пізніше угорський прем'єр подякував своїм соратникам за те, що вони "зберегли холоднокровність".

"Шовіністи не заслуговують на повагу. І хто б не назвав грузинів "гризунами" у грузино-російській війні, ми не встанемо на його честь. Але в будь-якому разі, нехай він спочиває з миром", — сказав Орбан.

Водночас Тордаї заявив, що Орбан не встав "на зарплату Путіна".

У серпні 2008 року під час агресії РФ проти Грузії Навальний називав грузин "гризунами" після обстрілу Цхінвалі. Він закликав "запулити ракетою" до їхнього штабу і депортувати грузинів з Росії. Пізніше Навальний кілька разів перепросив за свої слова.

Влітку 2021 року президент США Байден погрожував диктатору Путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре у в'язниці. Коментуючи це зараз, Байден сказав, що це було три роки тому, і зараз Росія і Путін вже зустрілися з "надзвичайно багатьма наслідками": втратили загиблими і пораненими понад 350 000 на війні проти України (Генштаб ЗСУ дає цифру понад 400 000), також було запроваджено "серйозні санкції в усіх напрямках".

Раніше росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.

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