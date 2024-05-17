Орбан считает, что покушение на Фицо совершил "сторонник войны" в Украине

Премьер Венгрии заявил, что покушение на Роберта Фицо связано с теми, кто "хочет продолжения войны в Украине"

Виктор Орбан (Фото: ЕРА / Leszek Szymanski)

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что мужчина, покушавшийся на его словацкого коллегу Роберта Фицо, является "сторонником войны". Кроме того, венгерский лидер связал инцидент с "развитием некоторых событий в войне" в Украине, передает провластная газета Magyar Nemzet.

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По словам Орбана, нападающий был "левым, провоенным человеком".

"За провоенными политиками, за провоенной позицией стоят большие силы. Большие шишки заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась и даже расширялась", – сказал он.

Венгерский премьер добавил, что целью покушения на Фицо якобы было помешать процессам за мир в Словакии, и это "совпадает с определенным развитием событий в войне" в Украине. Отвечая на уточняющий вопрос, Орбан заявил, что под "развитием событий" подразумевал визит американского филантропа Александра Сороса и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, которые "хотят дать все большие суммы денег".

Днем 15 мая в Словакии стреляли в премьер-министра страны Роберта Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства.

Впоследствии министр внутренних дел Словакии сообщил, что Фицо находится в критическом состоянии и его оперируют медики.

Позже в словацком правительстве заявили, что операция Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в Фицо мужчине полиция предъявила обвинение в покушении на умышленное убийство.

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