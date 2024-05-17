Орбан вважає, що замах на Фіцо скоїв "прихильник війни" в Україні
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що чоловік, який скоїв замах на його словацького колегу Роберта Фіцо, є "прихильником війни". Крім того, угорський лідер пов'язав інцидент з "розвитком певних подій у війні" в Україні, передає провладна газета Magyar Nemzet.
За словами Орбана, нападник був "лівою, провійськовою людиною".
"За провійськовими політиками, за провійськовою позицією стоять великі сили. Великі шишки зацікавлені в тому, щоб ця війна тривала і навіть розширювалася", – сказав він.
Угорський прем'єр додав, що замах на Фіцо нібито мав на меті перешкодити процесам за мир у Словаччині, і це "збігається з певним розвитком подій у війні" в Україні. Відповідаючи на уточнювальне запитання, Орбан заявив, що під "розвитком подій" мав на увазі візит американського філантропа Олександра Сороса й держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, які "хочуть дати все більші суми грошей".
- Удень 15 травня у Словаччині стріляли в прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду.
- Згодом міністр внутрішніх справ Словаччини повідомив, що Фіцо перебуває в критичному стані та його оперують медики.
- Пізніше в словацькому уряді заявили, що операція Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує.
- 16 травня чоловіку, який стріляв у Фіцо, поліція висунула звинувачення у замаху на умисне вбивство.
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