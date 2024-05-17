Орбан вважає, що замах на Фіцо скоїв "прихильник війни" в Україні

Прем'єр Угорщини заявив, що замах на Роберта Фіцо пов'язаний з тими, хто "хоче продовження війни в Україні"

Віктор Орбан (Фото: ЕРА / Leszek Szymanski)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що чоловік, який скоїв замах на його словацького колегу Роберта Фіцо, є "прихильником війни". Крім того, угорський лідер пов'язав інцидент з "розвитком певних подій у війні" в Україні, передає провладна газета Magyar Nemzet.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Орбана, нападник був "лівою, провійськовою людиною".

"За провійськовими політиками, за провійськовою позицією стоять великі сили. Великі шишки зацікавлені в тому, щоб ця війна тривала і навіть розширювалася", – сказав він.

Угорський прем'єр додав, що замах на Фіцо нібито мав на меті перешкодити процесам за мир у Словаччині, і це "збігається з певним розвитком подій у війні" в Україні. Відповідаючи на уточнювальне запитання, Орбан заявив, що під "розвитком подій" мав на увазі візит американського філантропа Олександра Сороса й держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, які "хочуть дати все більші суми грошей".

Удень 15 травня у Словаччині стріляли в прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду.

Згодом міністр внутрішніх справ Словаччини повідомив, що Фіцо перебуває в критичному стані та його оперують медики.

Пізніше в словацькому уряді заявили, що операція Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує.

16 травня чоловіку, який стріляв у Фіцо, поліція висунула звинувачення у замаху на умисне вбивство.

Читайте також: "Між життям і смертю": Орбан "молиться та вболіває" за свого словацького колегу Фіцо