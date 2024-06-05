Орбан заявил о последствиях с сильной реакцией России в ответ на удары западным оружием

Виктор Орбан считает, что удары западным оружием по России приближают НАТО к вмешательству в войну

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нанесение Вооруженными Силами Украины ударов западным оружием по целям на территории России грозит последствиями "с сильной реакцией" Москвы. Такое мнение венгерский премьер высказал в интервью итальянской газете Il Giornale.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Если мы позволим Украине с оружием, которое Италия также поставляет, нанести удар по России, то будут последствия с сильной российской реакцией, а риск вмешательства НАТО будет в шаге от нас", – заявил Орбан.

В то же время он признал, что войну в Украине начала Россия, "в этом нет сомнений", но "мы должны задать себе вопрос, что делать дальше".

"Мы стоим на развилке: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну", – отметил премьер Венгрии.

11 февраля Орбан заявил, что лучший вариант для Украины – стать буферной зоной между Россией и Европой. Иначе, считает он, Россия "будет нападать снова и снова". В то же время, он не согласен, что Украина защитит Европу.

21 апреля Орбан сказал, что западные страны якобы находятся "в шаге от отправки войск в Украину".

24 мая венгерский премьер сообщил, что страна работает над переоценкой своего членства в Альянсе. По его словам, венгерские чиновники рассматривают создание новой концепции, отличающей страну от других членов НАТО.

Читайте также: Орбан: Венгрия – единственная страна Европы, граждане которой погибают на войне в Украине