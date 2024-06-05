Орбан заявив про наслідки із сильною реакцією Москви у відповідь на удари західною зброєю по РФ

Віктор Орбан вважає, що удари західною зброєю по Росії наближають НАТО до втручання у війну

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що завдавання Збройними Силами України ударів західною зброєю по цілях на території Росії загрожують наслідками "із сильною реакцією" Москви. Таку думку угорський прем’єр висловив у інтерв’ю італійській газеті Il Giornale.

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"Якщо ми дозволимо Україні зі зброєю, яку Італія також постачає, завдати удару по Росії, то будуть наслідки із сильною російською реакцією, а ризик втручання НАТО буде за крок від нас", – заявив Орбан.

Водночас він визнав, що війну в Україні розпочала Росія, "в цьому немає сумнівів", але "ми маємо поставити собі питання, що робити далі".

"Ми стоїмо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну", – зазначив прем’єр Угорщини.

11 лютого Орбан заявив, що найкращий варіант для України – стати буферною зоною між Росією та Європою. Інакше, вважає він, Росія "нападатиме знову і знову". Водночас він не згоден, що Україна захистить Європу.

21 квітня Орбан сказав, що західні країни нібито перебувають "за крок до відправлення військ в Україну".

24 травня угорський прем’єр повідомив, що країна працює над переоцінкою свого членства в Альянсі. За його словами, угорські посадовці розглядають створення нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів НАТО.

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