Оружие из предыдущих пакетов помощи от США уже у Сил обороны – Блинкен

Госсекретарь США Блинкен заявил, что помощь из предыдущих пакетов уже дошла до линии фронта

Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины на передовой уже используют оружие, предоставленное Соединенными Штатами в рамках предыдущих пакетов помощи. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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"Помощь из предыдущих пакетов уже дошла до линии фронта, и мы доставим эту новую помощь как можно быстрее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа", – сказал он.

Он также подчеркнул, что американский президент Джо Байден дал ясно понять, что США и международная коалиция, которую они собрали, будут продолжать стоять вместе с Украиной на защите ее свободы.

24 мая США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн, в который вошли, в частности, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды.

С апреля 2024 года США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд из-за Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у американских производителей для Украины.

12 апреля США также предложили собрать для Украины новый пакет помощи на сумму до $50 млрд под залог будущих доходов от замороженных российских активов и под гарантии G7. Это предложение поддерживают Канада, Германия, Франция и Великобритания.

21 мая журналисты Politico уже писали, что Вашингтон планирует оказать Киеву военную помощь в течение недели.

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