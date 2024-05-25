Зброя з попередніх пакетів допомоги від США вже в Сил оборони — Блінкен

Держсекретар США Блінкен заявив, що допомога з попередніх пакетів вже дійшла до лінії фронту

Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Збройні Сили України на передовій вже використовують зброю, надану Сполученими Штатами у межах попередніх пакетів допомоги. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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"Допомога з попередніх пакетів вже дійшла до лінії фронту, і ми доставимо цю нову допомогу якнайшвидше, щоб українські військові могли використати її для захисту своєї території та захисту українського народу", — сказав він.

Він також наголосив, що американський президент Джо Байден дав чітко зрозуміти, що США та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, продовжуватимуть стояти разом з Україною на захисті її свободи.

24 травня США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $275 млн, в який увійшли, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди.

З квітня 2024 року США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь в американських виробників для України.

12 квітня США також запропонували зібрати для України новий пакет допомоги на суму до $50 млрд під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів і під гарантії G7. Цю пропозицію підтримують Канада, Німеччина, Франція і Велика Британія.

21 травня журналісти Politico вже писали, що Вашингтон планує надати Києву військову допомогу протягом тижня.

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