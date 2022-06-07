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"Оскорбление народа Украины". США отреагировали на удары РФ по Киеву и храму в Святогорске

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 07:33
Нед Прайс (скриншот видео Госдепа США)

Недавняя ракетная атака России на Киев могла быть попыткой терроризировать местное население, а удар РФ по православному скиту в Святогорске является оскорблением народа Украины. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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Его попросили отреагировать на ракетный удар России по Киеву 5 июня, а также спросили – значит ли это расширение планов Кремля за пределы Донбасса.

"Был ряд примеров жестокости России, когда нам приходилось задаваться вопросом – стояла за этим какая-то военная цель или это была просто попытка терроризировать население Украины. Нацеливание на места на краях Украины вполне может попасть в эту категорию", – ответил он.

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Его также прямо спросили, является ли этот удар терактом. "Вы можете характеризовать это, как хотите. Что мы делаем, так это работаем с нашими украинскими партнерами, чтобы предоставить им необходимую поддержку – помощь в области безопасности, экономическую помощь, гуманитарную. Также мы возлагаем расходы на РФ", – ответил он.

Прайс отметил, что посольство США возобновило работу в Киеве в прошлом месяце и продолжает взаимодействовать с официальными лицами и гражданским обществом.

Он также подчеркнул, что российские атаки в последние дни не ограничивались столицей.

"Посольство США в Киеве отметило, что Россия нанесла удары по историческому православному памятнику в Донецкой области – священному месту в Украине, которое служило убежищем для мирных жителей с начала жестокой войны. Эти атаки были бессмысленными – бессмысленным оскорблением народа Украины, в том числе и правительства Украины", – добавил Прайс.

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Марк Сировой
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