Основные партнеры Украины в ЕС пообещали удвоить помощь Киеву и новые санкции для Москвы

Во встрече в Мадриде приняли участие главы МИД Испании, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши и еврочиновница Каллас

Фото: X / Kaja Kallas

Министры иностранных дел основных европейских партнеров Украины и глава евродипломатии Кая Каллас пообещали удвоить помощь Киеву, в то же время рассматривая новые санкции против России, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня. Результаты встречи в Мадриде передает агентство Reuters.

В мероприятии приняли участие главы МИД Испании, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши, а также еврочиновница Каллас (формат G5+ или "Веймар+").

В совместной декларации участники призвали РФ согласиться на "немедленное и безусловное прекращение огня на равных условиях и с полным соблюдением".

Партнеры заявили, что готовы оказывать дальнейшее давление на Москву, в том числе путем принятия новых санкций, чтобы гарантировать, что Киев находится в "лучшей из возможных позиций для обеспечения справедливого и продолжительного мира".

Стороны отметили, что увеличат военное, политическое и гуманитарное финансирование усилий Украины в войне, однако не огласили деталей.

В документе указали, что любое мирное соглашение должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины, и добавили, что готовы играть ведущую роль в этом вопросе.

Также участники встречи подчеркнули, что не примут никакого соглашения, которое ограничивало бы украинскую оборонную промышленность или военное присутствие стран-партнеров на территории Украины.

Встреча в формате "Веймар+" состоялась в третью годовщину освобождения Бучи, и чиновники отметили, что полностью преданы обеспечению полной ответственности РФ за военные преступления, работая над созданием специального трибунала в рамках Совета Европы.

Кроме того, в заявлении указано, что российские активы должны оставаться замороженными, пока Москва не остановит войну и не возместит Украине нанесенный ущерб. Испания подталкивает союзников использовать такие активы, как альтернативную форму финансирования помощи Украине или даже для увеличения собственных расходов на оборону.