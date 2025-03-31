Основні партнери України у ЄС пообіцяли подвоїти допомогу Києву та нові санкції для Москви

У зустрічі в Мадриді взяли участь голови МЗС Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі та єврочиновниця Каллас

Фото: X / Kaja Kallas

Міністри закордонних справ основних європейських партнерів України та голова євродипломатії Кая Каллас пообіцяли подвоїти допомогу Києву, водночас розглядаючи нові санкції проти Росії, аби змусити її погодитися на припинення вогню. Результати зустрічі у Мадриді передає агенція Reuters.

У заході взяли участь голови МЗС Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі та єврочиновниця Каллас (формат G5+ або "Веймар+").

У спільній декларації учасники закликали РФ погодитися на "негайне і безумовне припинення вогню на рівних умовах і з повним дотриманням".

Партнери заявили, що готові чинити подальший тиск на Москву, зокрема шляхом ухвалення нових санкцій, аби гарантувати, що Київ перебуває у "найкращій з можливих позицій для забезпечення справедливого та тривалого миру".

Сторони зазначили, що збільшать військове, політичне та гуманітарне фінансування воєнних зусиль України, проте не надали деталей.

У документі вказали, що будь-яка мирна угода повинна бути підкріплена надійними гарантіями безпеки для України, й додали, що готові відігравати провідну роль у цьому питанні.

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Також учасники зустрічі наголосили, що не приймуть жодної угоди, яка б обмежувала українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів на території України.

Зустріч у форматі "Веймар+" відбулась у третю річницю звільнення Бучі, й посадовці зауважили, що повністю віддані забезпеченню повної відповідальності РФ за воєнні злочини, працюючи над створенням спеціального трибуналу у межах Ради Європи.

Окрім цього у заяві зазначено, що російські активи повинні залишатися замороженими, доки Москва не зупинить війну та не відшкодує Україні завдану шкоду. Іспанія підштовхує союзників до використання таких активів як альтернативної форми фінансування допомоги Україні або навіть для збільшення власних витрат на оборону.