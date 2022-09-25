Освобожденная из плена медик-защитница Азовстали родила девочку
25 сентября освобожденная из плена медик-защитница Азовстали Марьяна Мамонова родила девочку. Об этом сообщил в Телеграм мэр Ровно Александр Третьяк.
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Новорожденную назвали Аней. Вес ребенка 3255 граммов, рост 56 сантиметров.
Как сообщает Суспильне, Мамонова родила в Луцке.
"Действительно родилась девочка, все нормально. Ребенок вместе с мамой находятся в палате. Девочка родилась в 04:18", – рассказала гендиректор Волынского областного территориального медицинского объединения защиты материнства и детства Ирина Горавская.
Сестра Марьяны Анна сообщила Суспильному, что все прошло хорошо.
"Все прошло хорошо. Все живы, здоровы. Мама чувствует себя хорошо. Всем спасибо", – сказала она.
- Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 213 военных, половина из которых – "азовцы", и двух гражданских. Среди освобожденных – известные командиры и бойцы.
- Также известно об освобождении из плена 10 иностранцев, захваченных оккупантами в Украине.
- 200 военнослужащих Украина вернула из плена в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. За пятерых украинских командиров Украина отдала РФ 55 российских военных.
- По договоренности, пятеро командиров из числа защитников Мариуполя будут "гостями Эрдогана" до конца войны.
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