Освобожденная из плена медик-защитница Азовстали родила девочку

25 сентября освобожденная из плена медик-защитница Азовстали Марьяна Мамонова родила девочку. Об этом сообщил в Телеграм мэр Ровно Александр Третьяк.

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Новорожденную назвали Аней. Вес ребенка 3255 граммов, рост 56 сантиметров.

Как сообщает Суспильне, Мамонова родила в Луцке.

"Действительно родилась девочка, все нормально. Ребенок вместе с мамой находятся в палате. Девочка родилась в 04:18", – рассказала гендиректор Волынского областного территориального медицинского объединения защиты материнства и детства Ирина Горавская.

Сестра Марьяны Анна сообщила Суспильному, что все прошло хорошо.

"Все прошло хорошо. Все живы, здоровы. Мама чувствует себя хорошо. Всем спасибо", – сказала она.

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Наталія Медведєва

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