От звонка Зеленский – Си не ожидали конкретных договоренностей, рано ставить оценку – ОП

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что от разговора Владимира Зеленского с Си Цзиньпином не ожидали конкретных договоренностей, поскольку это был первый шаг. Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Как заметил Никифоров, важен сам факт разговора, от звонка не ожидали конкретных договоренностей.

"Звонок – первый шаг, здесь еще рано ставить оценку", – сказал он.

По его словам, лидеры обсудили мирный план Китая и формулу мира президента Украины. Также они нашли "точки пересечения" по неиспользованию и нераспространению ядерного оружия и недопустимости захвата гражданских ядерных объектов.

Спикер отметил, что назначение спецпредставителя Китая является "только началом диалога".

"Он [спецпредставитель] приедет, чтобы понять нашу позицию более подробно. Мы настроены на прямой диалог с Китаем, и здесь настроены очень положительно", – сказал он.

По словам Никифорова, до начала работы спецпредставителя не могут говорить о его ангажированности: "Мы настроены на прямой диалог с Китаем, а нюансы мы поймем, когда работа спецпредставителя начнется".

26 апреля 2023 года состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и Зеленским.

Китай отправил в Украину своего представителя, который был послом в России 10 лет и получил награды от Путина.

В день разговора Зеленский назначил посла в Китае, этот пост был свободным с 2021 года.

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Артем Джеріпа

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