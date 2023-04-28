Отчет Amnesty International с обвинениями ВСУ признали "двусмысленным и неточным" – NYT

Amnesty International заказала независимую юридическую оценку скандального отчета о "преступлениях ВСУ", но не опубликовала его

Эмблема Amnesty International (Фото: EPA)

Правление Amnesty International несколько месяцев заседало над докладом с критикой отчета, в котором говорилось о якобы "незаконном создании опасности для мирного населения" украинскими военными во время войны с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы и источник, знакомый с этим вопросом.

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После скандала с отчетом Amnesty International, в котором ВСУ обвинили в нарушениях, организация заказала независимую правовую оценку. Этот документ Amnesty оставила для внутреннего использования, пишет NYT.

В неопубликованном отчете говорится о "сложности применения международного права к аспектам конфликта в Украине". В нем раскритиковали общий нарратив первого отчета от 4 августа 2022 года, назвали язык его написания "двузначным, неточным и в некоторых аспектах юридически сомнительным", отмечает издание.

"Это особенно касается начальных абзацев, которые можно было бы прочитать как намекающие — хотя это не было намерением АI, — что на системном или общем уровне украинские силы были в основном или в равной степени виновны в смерти гражданских лиц в результате нападений России", – говорится в неопубликованном документе.

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По словам источника, первая версия отчета была "жестче", но в Amnesty International предложили "смягчить тон". В частности, они изменили характеристику выводов организации о якобы "нарушении международного права" ВСУ с "необоснованных" на "недостаточно обоснованных".

По документу, Amnesty "не смогла существенно взаимодействовать с украинскими властями" относительно того, были ли альтернативные места для дислокации ВСУ, возможна ли эвакуация или предупреждение гражданского населения.

За неимением информации, группе следовало использовать "более осторожный язык", отмечает документ.

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