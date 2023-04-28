Отчет Amnesty International с обвинениями ВСУ признали "двусмысленным и неточным" – NYT
Правление Amnesty International несколько месяцев заседало над докладом с критикой отчета, в котором говорилось о якобы "незаконном создании опасности для мирного населения" украинскими военными во время войны с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы и источник, знакомый с этим вопросом.
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После скандала с отчетом Amnesty International, в котором ВСУ обвинили в нарушениях, организация заказала независимую правовую оценку. Этот документ Amnesty оставила для внутреннего использования, пишет NYT.
В неопубликованном отчете говорится о "сложности применения международного права к аспектам конфликта в Украине". В нем раскритиковали общий нарратив первого отчета от 4 августа 2022 года, назвали язык его написания "двузначным, неточным и в некоторых аспектах юридически сомнительным", отмечает издание.
"Это особенно касается начальных абзацев, которые можно было бы прочитать как намекающие — хотя это не было намерением АI, — что на системном или общем уровне украинские силы были в основном или в равной степени виновны в смерти гражданских лиц в результате нападений России", – говорится в неопубликованном документе.
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По словам источника, первая версия отчета была "жестче", но в Amnesty International предложили "смягчить тон". В частности, они изменили характеристику выводов организации о якобы "нарушении международного права" ВСУ с "необоснованных" на "недостаточно обоснованных".
По документу, Amnesty "не смогла существенно взаимодействовать с украинскими властями" относительно того, были ли альтернативные места для дислокации ВСУ, возможна ли эвакуация или предупреждение гражданского населения.
За неимением информации, группе следовало использовать "более осторожный язык", отмечает документ.
- 4 августа вышел отчет Amnesty International, в котором международная организация обвиняет Украину в "нарушении законов войны" и утверждает, что ВСУ "создают базы" в жилых районах, пустых школах и больницах.
- У президента Зеленского ответили на обвинения. Министр иностранных дел Кулеба заявил, что обвинения AI "создают фальшивый баланс между преступником и жертвой".
- Как выразился советник главы Минобороны, Amnesty International "предлагает Украине коллективное самоубийство".
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