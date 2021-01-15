UA

Отдельного заседания фракции по Дубинскому не будет, может обсудим на очередном – Арахамия

15.01.2021, 20:53
Отдельного заседания фракции по Дубинскому не будет, может обсудим на очередном – Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
дополнено

Вопрос санкций США против депутата от Слуги народа Александра Дубинского, возможно, будет рассмотрен на следующем заседании фракции, специально ради этого фракция собираться не будет. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил глава фракции Давид Арахамия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вопрос, который касается господина Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созывать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем", – сказал Арахамия.

При этом он отметил, что пока неизвестно, когда состоится заседание фракции.

ОБНОВЛЕНО В 21:47. Дубинский в своем Telegram написал, что он "крайне удивлен не желанием и не готовностью" коллег по фракции обсудить вопрос американских санкций против него.

"Промедление с проведением внеочередного заседания фракции на эту тему может привести к крайне негативным последствиям в виде дискредитации как партии Слуга народа, так и ее парламентской фракции и президента Украины", – написал Дубинский.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Слуга народа США джо байден александр дубинский Давид Арахамия

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 