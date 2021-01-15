Отдельного заседания фракции по Дубинскому не будет, может обсудим на очередном – Арахамия

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Вопрос санкций США против депутата от Слуги народа Александра Дубинского, возможно, будет рассмотрен на следующем заседании фракции, специально ради этого фракция собираться не будет. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил глава фракции Давид Арахамия.

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"Вопрос, который касается господина Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созывать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем", – сказал Арахамия.

При этом он отметил, что пока неизвестно, когда состоится заседание фракции.

ОБНОВЛЕНО В 21:47. Дубинский в своем Telegram написал, что он "крайне удивлен не желанием и не готовностью" коллег по фракции обсудить вопрос американских санкций против него.

"Промедление с проведением внеочередного заседания фракции на эту тему может привести к крайне негативным последствиям в виде дискредитации как партии Слуга народа, так и ее парламентской фракции и президента Украины", – написал Дубинский.

Вадим Ребрина

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