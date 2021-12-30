"Отдыхайте спокойно, празднуйте". Данилов о риске введения ЧП в Украине

СНБО не видит необходимости для введения в ближайшее время чрезвычайного положения в Украине или отдельных областях в связи с возможной эскалацией агрессии со стороны России — ситуация на границе под контролем. Об этом по итогам заседания СНБО сказал секретарь совета Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На заседании, по его словам, рассмотрели вопросы ситуации на границах Украины, механизмов реализации плана защиты и обороны страны, а также реагирования международных партнеров на возможное обострение ситуации на границе.

Были заслушаны глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, министр обороны Алексей Резников, глава ВСУ Валерий Залужный, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Денис Монастырский.

"Мы на сегодняшний день не видим большой опасности в том, что происходит на наших границах... Если говорить о большом скоплении, как на этом настаивают некоторые зарубежные СМИ, то мы такого не видим. Есть определенное увеличение количества военных. Мы четко отслеживаем все, что касается нашей границы. Есть периметр 200 км от границы, 400 км от границы. Мы четко понимаем, где там что происходит. На сегодняшний день угрозы для открытой агрессии со стороны РФ мы с вами не видим. Что будет завтра — завтра об этом и поговорим", – сказал Данилов.

Он считает, что сейчас вопрос №1 для РФ — это внутренняя дестабилизация в Украине.

"Если будет внутренняя дестабилизация, как это происходило раньше, РФ может воспользоваться этой возможностью. Наша задача — не допустить этого", – отметил секретарь СНБО.

Что касается конкретных провокаций Данилов вспомнил случай во Львове, когда выходец из Горловки бросил бутылку с зажигательной смесью в здание, имеющее отношение к РФ. Сейчас он задержан.

На вопрос, возможно ли введение чрезвычайного положения в январе 2022 года, Данилов сказал: "Сегодня вводить и пугать общество абсолютно не надо. Ситуация под контролем, мы понимаем, что происходит... Что касается введения чрезвычайного положения, это будет зависеть от обстоятельств. Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество".

"Наши специалисты говорят, что большого вторжения РФ не может делать даже физически, потому что есть определенные расчеты, период подготовки... Есть небольшое увеличение, но оно для нас некритично... Отдыхайте спокойно, празднуйте...", – сказал Данилов.

Читайте также: НАТО и МИД Британии: Альянс решительно поддерживает Украину, вторжение дорого обойдется РФ

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.