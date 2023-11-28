Отравление жены Буданова – ГУР официально подтвердило, сам Буданов не пострадал

Представитель ГУР Юсов подтвердил, что Марианна Буданова была отравлена. По его словам, начальник ГУР не пострадал

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов официально подтвердил для LIGA.net информацию о том, что Марианна Буданова была отравлена. По его словам, начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов не пострадал.

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28 ноября стало известно, что Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами. Это подтвердил собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны.

Скорее всего, по данным УП, Буданову отравили через еду. Сейчас ее самочувствие улучшилось, первый этап лечения окончен.

Юсов подтвердил эту информацию. По его данным, хотя жена начальника военной разведки была отравлена, сам Буданов не пострадал.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет не менее 10 лет.

Буданов: Путина и его свита в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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