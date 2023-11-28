Отруєння дружини Буданова. УП пише, що отрута могла потрапити через їжу, зараз їй вже краще

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Дружину начальника української військової розвідки Кирила Буданова Маріанну могли отруїти через їжу. Про це повідомила Українська правда із посиланням на співрозмовників у силовому блоці.

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Видання пише, що Буданова скаржилася на погане самопочуття, а тому здала аналізи, які підтвердили отруєння.

Зазначається, що, швидше за все, її отруїли через їжу. Зараз її самопочуття покращилось, перший етап лікування закінчено.

"Оскільки дружина Буданова невелика з маленькою вагою, виявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: вони просто гігантські трішки, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", – сказали співрозмовники УП.

Раніше стало відомо, що Маріанна Буданова була отруєна важкими металами. Це підтвердив співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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