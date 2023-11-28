Отруєння дружини Буданова. УП пише, що отрута могла потрапити через їжу, зараз їй вже краще
Дружину начальника української військової розвідки Кирила Буданова Маріанну могли отруїти через їжу. Про це повідомила Українська правда із посиланням на співрозмовників у силовому блоці.
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Видання пише, що Буданова скаржилася на погане самопочуття, а тому здала аналізи, які підтвердили отруєння.
Зазначається, що, швидше за все, її отруїли через їжу. Зараз її самопочуття покращилось, перший етап лікування закінчено.
"Оскільки дружина Буданова невелика з маленькою вагою, виявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: вони просто гігантські трішки, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", – сказали співрозмовники УП.
Раніше стало відомо, що Маріанна Буданова була отруєна важкими металами. Це підтвердив співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони.
- Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.
- На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.
- Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.
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