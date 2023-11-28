Отравление жены Буданова. УП пишет, что яд мог попасть через еду, сейчас ей уже лучше
Жену начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианну могли отравить через еду. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на собеседников в силовом блоке.
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Издание пишет, что Буданова жаловалась на плохое самочувствие, а поэтому сдала анализы, которые подтвердили отравление.
Отмечается, что, скорее всего, она была отравлена через еду. Сейчас ее самочувствие улучшилось, первый этап лечения закончен.
"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто гигантские немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", — сказали собеседники УП.
Ранее стало известно, что Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами. Это подтвердил собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны.
- Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.
- По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
- Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.
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