Отражение атаки на Израиль. Зеленский: Это демонстрация, что такое союзники не на бумаге

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что Израиль сам не смог бы защититься от столь массированного удара с иранской стороны в ночь на 14 апреля. Общая защита страны – это демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в действии. Об этом украинский лидер заявил в интервью PBS News.

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По словам президента, такие страны, как Франция, Иордания, Великобритания и США отреагировали и помогли с защитой Израиля от ракет и беспилотников.

"Израиль сам бы не мог защититься от такого количества, от столь массированного, очень мощного удара с иранской стороны. И здесь, безусловно, привлечена и противовоздушная оборона, и авиация, много всего, чего не хватает Украине. Это демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе. Не на бумаге, а на земле, в действиях", – заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина защищает небо самостоятельно. Союзники, по его словам, дают Украине ту или иную технику, но "с ней у нас дефицит".

"Но самое главное, что Израиль защищался не сам. Была защита союзников. Если бы не эта защита, сегодня мы имели бы кровопролитие и гораздо больше смертей", – заявил украинский лидер.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

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