Отражение атаки на Израиль. Зеленский: Это демонстрация, что такое союзники не на бумаге
Президент Владимир Зеленский считает, что Израиль сам не смог бы защититься от столь массированного удара с иранской стороны в ночь на 14 апреля. Общая защита страны – это демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в действии. Об этом украинский лидер заявил в интервью PBS News.
По словам президента, такие страны, как Франция, Иордания, Великобритания и США отреагировали и помогли с защитой Израиля от ракет и беспилотников.
"Израиль сам бы не мог защититься от такого количества, от столь массированного, очень мощного удара с иранской стороны. И здесь, безусловно, привлечена и противовоздушная оборона, и авиация, много всего, чего не хватает Украине. Это демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе. Не на бумаге, а на земле, в действиях", – заявил президент.
Зеленский отметил, что Украина защищает небо самостоятельно. Союзники, по его словам, дают Украине ту или иную технику, но "с ней у нас дефицит".
"Но самое главное, что Израиль защищался не сам. Была защита союзников. Если бы не эта защита, сегодня мы имели бы кровопролитие и гораздо больше смертей", – заявил украинский лидер.
- Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.
- Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.
- 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.
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