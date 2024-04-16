Відбиття атаки на Ізраїль. Зеленський: Це демонстрація того, що таке союзники не на папері
Президент Володимир Зеленський вважає, що Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони в ніч проти 14 квітня. Спільний захист країни – це демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в дії. Про це український лідер заявив у інтерв'ю PBS News.
За словами президента, такі країни, як Франція, Йорданія, Велика Британія та США відреагували й допомогли із захистом Ізраїлю від ракет та безпілотників.
"Ізраїль сам би не міг захиститися від такої кількості, від такого масованого, дуже потужного удару з іранської сторони. І тут, безумовно, залучена і протиповітряна оборона, і авіація, багато всього, чого не вистачає Україні. Це демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі. Не на папері, а на землі, в діях", – заявив президент.
Зеленський зазначив, що Україна захищає небо самостійно. Союзники, за його словами, дають Україні ту чи іншу техніку, але "з нею у нас дефіцит".
"Але найголовніше те, що Ізраїль захищався не сам. Був захист союзників. Якби не цей захист, сьогодні ми мали б кровопролиття і набагато більше смертей", – заявив український лідер.
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
- Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.
- 15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.
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