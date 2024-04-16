Відбиття атаки на Ізраїль. Зеленський: Це демонстрація того, що таке союзники не на папері

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони в ніч проти 14 квітня. Спільний захист країни – це демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в дії. Про це український лідер заявив у інтерв'ю PBS News.

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За словами президента, такі країни, як Франція, Йорданія, Велика Британія та США відреагували й допомогли із захистом Ізраїлю від ракет та безпілотників.

"Ізраїль сам би не міг захиститися від такої кількості, від такого масованого, дуже потужного удару з іранської сторони. І тут, безумовно, залучена і протиповітряна оборона, і авіація, багато всього, чого не вистачає Україні. Це демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі. Не на папері, а на землі, в діях", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україна захищає небо самостійно. Союзники, за його словами, дають Україні ту чи іншу техніку, але "з нею у нас дефіцит".

"Але найголовніше те, що Ізраїль захищався не сам. Був захист союзників. Якби не цей захист, сьогодні ми мали б кровопролиття і набагато більше смертей", – заявив український лідер.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

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