Ответственность за повреждение дома под Люблином несет Россия – министр обороны Польши

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Россия несет ответственность за события в ночь на 10 сентября, включая частичное разрушение дома в селе Вырыки под Люблином. С таким заявлением выступил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает медиа PAP.

У министра попросили подтвердить информацию о том, что на жилой дом в селе Вырыки Люблинского воеводства, вероятно, упала ракета, выпущенная польским самолетом.

Он ответил, что причиной событий, произошедших в ночь на 10 сентября, в том числе разрушения дома в Вырыках, является атака России. Он добавил, что "подробности выясняет прокуратура".

"Есть несколько гипотез, которые могут быть реальными – каждая из них должна быть проверена. Было бы очень безответственно с моей стороны делать сегодня какие-то выводы, потому что в интернете можно прочитать о нескольких различных причинах, по которым это могло произойти, поэтому эти детали необходимо изучить", – сказал Косиняк-Камыш.

Министр национальной обороны Польши также отметил, что обо всей ситуации, включая все предположения о нарушении польского воздушного пространства со стороны России, информируются все органы власти, в частности Президентский дворец.