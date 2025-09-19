Ответственность за повреждение дома под Люблином несет Россия – министр обороны Польши
Россия несет ответственность за события в ночь на 10 сентября, включая частичное разрушение дома в селе Вырыки под Люблином. С таким заявлением выступил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает медиа PAP.
У министра попросили подтвердить информацию о том, что на жилой дом в селе Вырыки Люблинского воеводства, вероятно, упала ракета, выпущенная польским самолетом.
Он ответил, что причиной событий, произошедших в ночь на 10 сентября, в том числе разрушения дома в Вырыках, является атака России. Он добавил, что "подробности выясняет прокуратура".
"Есть несколько гипотез, которые могут быть реальными – каждая из них должна быть проверена. Было бы очень безответственно с моей стороны делать сегодня какие-то выводы, потому что в интернете можно прочитать о нескольких различных причинах, по которым это могло произойти, поэтому эти детали необходимо изучить", – сказал Косиняк-Камыш.
Министр национальной обороны Польши также отметил, что обо всей ситуации, включая все предположения о нарушении польского воздушного пространства со стороны России, информируются все органы власти, в частности Президентский дворец.
- 10 сентября 2025 года стало известно, что в Люблинском воеводстве повреждения получили крыша дома и автомобиль на фоне российской дроновой атаки.
- 16 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что на дом в селе Вырыки-Воля, который пострадал во время нарушения дронами РФ воздушного пространства Польши, могла упасть ракета с истребителя F-16.
- Польский президент Навроцкий заявил, что ожидает от правительства "немедленного прояснения инцидента".
