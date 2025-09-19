Відповідальність за пошкодження будинку під Любліном несе Росія – міністр оборони Польщі

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Росія несе відповідальність за події в ніч проти 10 вересня, включно з частковим руйнуванням будинку в селі Вирики під Любліном. З такою заявою виступив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає медіа PAP.

У міністра попросили підтвердити інформацію про те, що на житловий будинок у селі Вирики Люблінського воєводства, ймовірно, впала ракета, випущена польським літаком.

Він відповів, що причиною подій, що сталися в ніч проти 10 вересня, зокрема руйнування будинку у Вириках, є атака Росії. Він додав, що "подробиці з'ясовує прокуратура".

"Є кілька гіпотез, які можуть бути реальними – кожна з них має бути перевірена. Було б дуже безвідповідально з мого боку робити сьогодні якісь висновки, тому що в інтернеті можна прочитати про кілька різних причин, через які це могло статися, тому ці деталі необхідно вивчити", – сказав Косіняк-Камиш.

Міністр національної оборони Польщі також наголосив, що про всю ситуацію, включно зі всіма припущеннями щодо порушення польського повітряного простору з боку Росії, інформуються всі органи влади, зокрема Президентський палац.