UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На утро 8 июня затоплено 600 квадратных километров Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 09:03
На утро 8 июня затоплено 600 квадратных километров Херсонской области - Фото
Затопленный Херсон (Фото: ЕРА)

К утру 8 июня под водой 600 квадратных километров Херсонской области, средний уровень подтопления – 5,61 метра. Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, затоплено 600 квадратных километров Херсонской области, из них 192 квадратных километра – на правобережье (32%), и 408 квадратных километров (68%) – на левобережье Днепра.

На подконтрольных Украине территориях эвакуировали почти 2000 человек.

В Укргидроэнерго сообщили, что уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр.

Смотрите также: ССО впервые показали участок, на котором вели "тихую войну" за преимущество на Днепре – видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаХерсонская областьподтоплениеалександр прокудинкаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 