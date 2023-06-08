На утро 8 июня затоплено 600 квадратных километров Херсонской области
08.06.2023, 09:03
Затопленный Херсон (Фото: ЕРА)
К утру 8 июня под водой 600 квадратных километров Херсонской области, средний уровень подтопления – 5,61 метра. Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
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По его словам, затоплено 600 квадратных километров Херсонской области, из них 192 квадратных километра – на правобережье (32%), и 408 квадратных километров (68%) – на левобережье Днепра.
На подконтрольных Украине территориях эвакуировали почти 2000 человек.
В Укргидроэнерго сообщили, что уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- В Укргидроэнерго заявили, что ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, заявил гендиректор.
- Президент Зеленский сказал, что подрыв ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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