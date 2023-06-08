На ранок 8 червня затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонської області
08.06.2023, 09:03
Затоплений Херсон (Фото: ЕРА)
На ранок 8 червня середній рівень підтоплення Херсонщини – 5,61 метра, під водою 600 квадратних кілометрів області. Про це заявив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонської області, з них 192 квадратних кілометри — на правобережжі (32%), і 408 квадратних кілометрів (68%) — на лівобережжі Дніпра.
На підконтрольних Україні територіях евакуювали майже 2000 людей.
В Укргідроенерго повідомили, що рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, заявив гендиректор.
- Президент Зеленський сказав, що підрив ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
Дивіться також: ССО вперше показали ділянку, на якій вели "тиху війну" за перевагу на Дніпрі – відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі