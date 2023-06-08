На ранок 8 червня затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонської області

На ранок 8 червня середній рівень підтоплення Херсонщини – 5,61 метра, під водою 600 квадратних кілометрів області. Про це заявив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонської області, з них 192 квадратних кілометри — на правобережжі (32%), і 408 квадратних кілометрів (68%) — на лівобережжі Дніпра.

На підконтрольних Україні територіях евакуювали майже 2000 людей.

В Укргідроенерго повідомили, що рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр.

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