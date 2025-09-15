Палиса: Украина сейчас ведет стратегическую оборонительную операцию
Вооруженные Силы Украины сейчас ведут стратегическую оборонительную операцию и сосредоточены на сдерживании врага. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту LIGA.net в кулуарах ежегодной конференции YES-2025 рассказал полковник Вооруженных Сил Украины и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
По его словам, первоочередной задачей сейчас является – не дать России реализовать ни одного оперативного успеха.
"Это основные задачи, на которых мы сосредотачиваемся", – сказал Палиса.
Отдельно полковник ответил на вопрос о защите гражданских фермеров в прифронтовых районах от атак российских дронов. По его словам, ВСУ работают над усилением систем ПВО, и это касается защиты не только военных объектов, но и гражданских территорий.
"Здесь нет разделения – защита фермеров или защита военных объектов. Наша цель – защитить всех. Мы стараемся, исходя из имеющихся ресурсов и возможностей, закрыть максимум воздушного пространства", – отметил он.
- 31 августа Генштаб заявил, что российское летнее наступление провалилось и практически не достигло целей. Враг намеренно завышает масштабы контролируемых территорий.
- 3 сентября Палиса сообщил, что Россия чаще запускает "шахеды" на фронте, потому что иначе не может продвигаться.
- 12 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что российское наступление на Сумы было полностью сорвано Силами обороны.
