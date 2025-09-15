Палиса: Украина сейчас ведет стратегическую оборонительную операцию

Первоочередной задачей ВСУ сейчас является не дать России реализовать ни одного оперативного успеха, подчеркнул полковник

Павел Палиса (Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa)

Вооруженные Силы Украины сейчас ведут стратегическую оборонительную операцию и сосредоточены на сдерживании врага. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту LIGA.net в кулуарах ежегодной конференции YES-2025 рассказал полковник Вооруженных Сил Украины и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, первоочередной задачей сейчас является – не дать России реализовать ни одного оперативного успеха.

"Это основные задачи, на которых мы сосредотачиваемся", – сказал Палиса.

Отдельно полковник ответил на вопрос о защите гражданских фермеров в прифронтовых районах от атак российских дронов. По его словам, ВСУ работают над усилением систем ПВО, и это касается защиты не только военных объектов, но и гражданских территорий.

"Здесь нет разделения – защита фермеров или защита военных объектов. Наша цель – защитить всех. Мы стараемся, исходя из имеющихся ресурсов и возможностей, закрыть максимум воздушного пространства", – отметил он.