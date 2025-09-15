Паліса: Україна наразі веде стратегічну оборонну операцію

Першочерговим завданням ЗСУ зараз є не дати Росії реалізувати жодного оперативного успіху, наголосив полковник

Павло Паліса (Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa)

Збройні Сили України наразі ведуть стратегічну оборонну операцію й зосереджені на стримуванні ворога. Про це в ексклюзивному коментарі кореспондентці LIGA.net у кулуарах щорічної конференції YES-2025 розповів полковник Збройних Сил України та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, першочерговим завданням сьогодні є – не дати Росії реалізувати жодного оперативного успіху.

"Це основні завдання, на яких ми зосереджуємося", – сказав Паліса.

Окремо полковник відповів на запитання щодо захисту цивільних фермерів у прифронтових районах від атак російських дронів. За його словами, ЗСУ працюють над посиленням систем ППО, і це стосується захисту не лише військових об’єктів, а й цивільних територій.

"Тут немає розділення – захист фермерів чи захист військових об’єктів. Наша мета – захистити всіх. Ми намагаємося, виходячи з наявних ресурсів і можливостей, закрити щонайбільше повітряного простору", – зазначив він.