Паліса: Україна наразі веде стратегічну оборонну операцію
Збройні Сили України наразі ведуть стратегічну оборонну операцію й зосереджені на стримуванні ворога. Про це в ексклюзивному коментарі кореспондентці LIGA.net у кулуарах щорічної конференції YES-2025 розповів полковник Збройних Сил України та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
За його словами, першочерговим завданням сьогодні є – не дати Росії реалізувати жодного оперативного успіху.
"Це основні завдання, на яких ми зосереджуємося", – сказав Паліса.
Окремо полковник відповів на запитання щодо захисту цивільних фермерів у прифронтових районах від атак російських дронів. За його словами, ЗСУ працюють над посиленням систем ППО, і це стосується захисту не лише військових об’єктів, а й цивільних територій.
"Тут немає розділення – захист фермерів чи захист військових об’єктів. Наша мета – захистити всіх. Ми намагаємося, виходячи з наявних ресурсів і можливостей, закрити щонайбільше повітряного простору", – зазначив він.
- 31 серпня Генштаб заявив, що російський літній наступ провалився і практично не досяг цілей. Ворог навмисно завищує масштаби контрольованих територій.
- 3 вересня Паліса повідомив, що Росія частіше запускає "шахеди" на фронті, бо інакше не може просуватися.
- 12 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що російський наступ на Суми був повністю зірваний Силами оборони.
