Панетта: Отчетам ЦРУ можно доверять, а безопасности информации в Белом доме – не до конца

По мнению экс-главы ЦРУ, враги США внимательно следят, как Белый дом отреагирует на кризис с утечкой секретной информации

Леон Панетта выступает в Вашингтоне, 18 декабря 2012 года (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Отчетам ЦРУ можно доверять, но теперь их следует дополнительно проверять после скандала с мессенджером Signal. Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший глава ЦРУ Леон Панетта.

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"ЦРУ предоставляет проверенные и профессиональные данные. Там все так быстро не разладится. Они продолжат профессионально выполнять работу, получать нужную информацию, являющуюся частью разведданных, которые потом попадают на стол президента Трампа. Проблема, как эту информацию о тайных миссиях будут обрабатывать в Белом доме?" – спросил он.

Когда Панетта был директором ЦРУ и министром обороны, по его словам, планы миссий никогда не обсуждались в интернете и вообще посредством коммуникации в сети. Это происходило только лично в ситуационной комнате Белого дома.

"Я участвовал в разработке планов ликвидации Осама бен Ладена. Мы обсуждали их почти год, преимущественно в ситуационной комнате, и ни одной утечки ни разу не было", – рассказал Панетта.

Поэтому экс-глава ЦРУ обеспокоен, что сейчас чиновники Белого дома полагаются на Signal, ведь это приложение для обмена сообщениями не очищается само, оно не разработано для такой информации, а высшие чиновники дальше открыто обсуждают там разные вопросы.

"Наши противники по миру обратят на это внимание. Они наблюдают за дискуссией относительно Signal. Увидим, будут ли дальше чиновники США обсуждать чувствительные темы и секретную информацию через интернет-мессенджеры. Это очень опасно", – добавил Панетта.