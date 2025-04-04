Леон Панетта: Звітам ЦРУ можна довіряти, а безпеці інформації в Білому домі – не до кінця
Звітам ЦРУ можна довіряти, але тепер їх слід додатково перевіряти після скандалу з месенджером Signal. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив колишній глава ЦРУ Леон Панетта.
"ЦРУ надає перевірені та професійні дані. Там усе так швидко не розлагодиться. Вони продовжать фахово виконувати роботу, здобувати потрібну інформацію, котра є частиною розвідданих, що потім потрапляють на стіл президента Трампа. Проблема, як цю інформацію про таємні місії будуть обробляти в Білому домі?" – запитав він.
Коли Панетта був директором ЦРУ і міністром оборони, за його словами, плани місій ніколи не обговорювались в інтернеті і взагалі через комунікацію у мережі. Це відбувалось лише особисто в ситуаційній кімнаті Білого дому.
"Я брав участь у розробці планів ліквідації Осама бен Ладена. Ми обговорювали їх майже рік, переважно в ситуаційній кімнаті, і жодного витоку жодного разу не було", – розповів Панетта.
Тому ексглава ЦРУ стурбований, що зараз урядовці Білого дому покладаються на Signal, адже це застосунок для обміну повідомленнями, що не очищається сам собою, він не розроблений для такої інформації, а найвищі чиновники далі відкрито обговорюють там різні питання.
"Наші супротивники у світі звернуть на це увагу. Вони спостерігають за дискусією щодо Signal. Побачимо, чи будуть далі урядовці США обговорювати чутливі теми та секретну інформацію через інтернет-месенджери. Це дуже небезпечно", – додав Панетта.
- 24 березня редактор The Atlantic Джеффрі Ґолдберг написав, що найвищі урядовці США випадково додали його у чат у месенджері Signal, де обговорювали, зокрема, удари США по єменських хуситах.
- 26 березня глава Пентагону Піт Гегсет заперечив, що в листуванні з чату, яке опублікував The Atlantic, була секретна інформація.
- Водночас, за даними WSJ, радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц обговорював у Signal не лише удари по хуситах, а й врегулювання війни Росії проти України.
- 31 березня речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що "справу з Signal закрито".