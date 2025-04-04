Леон Панетта: Звітам ЦРУ можна довіряти, а безпеці інформації в Білому домі – не до кінця

Леон Панетта виступає у Вашингтоні, 18 грудня 2012-го (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Звітам ЦРУ можна довіряти, але тепер їх слід додатково перевіряти після скандалу з месенджером Signal. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив колишній глава ЦРУ Леон Панетта.

"ЦРУ надає перевірені та професійні дані. Там усе так швидко не розлагодиться. Вони продовжать фахово виконувати роботу, здобувати потрібну інформацію, котра є частиною розвідданих, що потім потрапляють на стіл президента Трампа. Проблема, як цю інформацію про таємні місії будуть обробляти в Білому домі?" – запитав він.

Коли Панетта був директором ЦРУ і міністром оборони, за його словами, плани місій ніколи не обговорювались в інтернеті і взагалі через комунікацію у мережі. Це відбувалось лише особисто в ситуаційній кімнаті Білого дому.

"Я брав участь у розробці планів ліквідації Осама бен Ладена. Ми обговорювали їх майже рік, переважно в ситуаційній кімнаті, і жодного витоку жодного разу не було", – розповів Панетта.

Тому ексглава ЦРУ стурбований, що зараз урядовці Білого дому покладаються на Signal, адже це застосунок для обміну повідомленнями, що не очищається сам собою, він не розроблений для такої інформації, а найвищі чиновники далі відкрито обговорюють там різні питання.

"Наші супротивники у світі звернуть на це увагу. Вони спостерігають за дискусією щодо Signal. Побачимо, чи будуть далі урядовці США обговорювати чутливі теми та секретну інформацію через інтернет-месенджери. Це дуже небезпечно", – додав Панетта.