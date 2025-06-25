Папа римский призвал Израиль и Иран не мстить после достижения перемирия

В Ватикане хотят, чтобы стороны конфликта избрали путь дипломатии и отказались от мести

Папа Лев XIV (Фото: Vatican Media)

Папа римский Лев XIV призвал Иран и Израиль отказаться от тактики мести после согласия на прекращение огня. Об этом он заявил на общей аудиенции 25 июня, передает Vatican news.

Папа римский отметил, что Ватикан продолжает следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке с "вниманием и надеждой".

Читайте также Странное перемирие. Провалилась ли попытка Трампа остановить войну Израиля и Ирана

Он призвал стороны конфликта выбрать путь дипломатии и следовать ему.

"Да будет услышан глас, исходящий от Всевышнего, да исцелятся раны, нанесенные кровопролитием последних дней. Да будет отвергнута всякая логика превосходства и мести, да будет избран с твердой решимостью путь диалога, дипломатии и мира", – заявил Лев XIV.