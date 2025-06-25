Папа римский призвал Израиль и Иран не мстить после достижения перемирия
Папа римский Лев XIV призвал Иран и Израиль отказаться от тактики мести после согласия на прекращение огня. Об этом он заявил на общей аудиенции 25 июня, передает Vatican news.
Папа римский отметил, что Ватикан продолжает следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке с "вниманием и надеждой".
Он призвал стороны конфликта выбрать путь дипломатии и следовать ему.
"Да будет услышан глас, исходящий от Всевышнего, да исцелятся раны, нанесенные кровопролитием последних дней. Да будет отвергнута всякая логика превосходства и мести, да будет избран с твердой решимостью путь диалога, дипломатии и мира", – заявил Лев XIV.
- 24 июня Израиль согласился на прекращение огня с Ираном. Это произошло на 11-й день после начала операции ЦАХАЛ под названием "Восходящий лев". Ее целью было уничтожить ядерную программу Ирана.
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