Перемирие Ирана и Израиля важно для Украины – исследователь Данилов объяснил чем именно

Востоковед назвал несколько аспектов, почему прекращение огня на Ближнем Востоке важно для войны России в Украине

Израиль после атак Ирана (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Перемирие между Ираном и Израилем важно, в том числе, и для Украины. Оно влияет на цены на нефть, возвращает мир к агрессии России против Украины и уменьшает глобальную конкуренцию цен на оружие. Об этом LIGA.net рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Что касается цен на нефть, то после постов президента США Дональда Трампа о войне Ирана и Израиля, они падают. К примеру, фьючерсы на нефть Brent (от которой зависит цена российской нефти Urals) снизились на 5,3% – до $67,66 за баррель. А Россия финансирует войну против Украины, в том числе и путем нефтегазовых доходов.

В настоящее время Иран занимает седьмое место в мире по добыче нефти. Он контролирует Ормузский пролив, через который проходят 20-30% мировых поставок нефти и газа. После первого удара Израиля нефть подорожала на 8% из-за страха блокады этого пролива, но Иран не стал этого делать.

Цены на нефть упали после удара Тегерана по авиабазе США в Катаре 23 июня, а затем еще снизились после объявления Трампа о прекращении огня между Ираном и Израилем.

России нужен рост цен на нефть, а вот Китай, являющийся важнейшим союзником Ирана и единственным крупным покупателем сырой нефти, наоборот, заинтересован в низких ценах. Индия и другие страны Ближнего Востока тоже дали понять, что атаки на инфраструктуру по добыче и экспорту нефти и на судоходство не в их интересах, пишет Reuters.

Кроме того, прекращение огня между странами возвращает внимание мира к агрессии России против Украины и уменьшает глобальную конкуренцию цен на оружие, отметил Данилов.

"Еще один фактор – фиксация поражения не только Ирана, но и России на Ближнем Востоке, уменьшение ее региональных возможностей. Трамп теперь может выглядеть ковбоем-победителем, что может дать ему новый толчок искать пути завершения войны в Украине", – говорит Данилов.

Руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев отметил, что ударом по Ирану Трамп показал готовность к решительным действиям и слабость Москвы, так как Тегеран – ее союзник. Также есть мнение, что президент США якобы может так же ударить по России.

"Россия и Иран для Трампа – разные кейсы. Он готов бить по иранцам еще с прошлой каденции, как видели по убийству иранского военного лидера Касема Сулеймани в 2020-м. С Россией иначе", – говорит Краев.