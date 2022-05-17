Парламент Финляндии проголосовал за подачу заявки на вступление в НАТО

Сегодня, 17 мая, парламент Финляндии проголосовал за подачу заявки на вступление страны в НАТО. Об этом сообщает Yle.

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За вступление в Альянс проголосовали 188 депутатов. Восемь депутатов проголосовали против, еще трое отсутствовали.

Далее правительство обсудит решение парламента на заседании и в ходе презентации президента Саули Ниинисте. Это должно произойти сегодня.

Заявка на вступление Финляндии в НАТО будет подписана министром иностранных дел Пеккой Хаависто.

Ниинисте сейчас вместе с супругой находится в Стокгольме, где его принимает король Швеции Карл XVI и королева Сильвия. Его выступление перед правительством Финляндии пройдет дистанционно.

Ранее сегодня глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО.

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Оксана Житнюк

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