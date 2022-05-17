Парламент Финляндии проголосовал за подачу заявки на вступление в НАТО
Сегодня, 17 мая, парламент Финляндии проголосовал за подачу заявки на вступление страны в НАТО. Об этом сообщает Yle.
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За вступление в Альянс проголосовали 188 депутатов. Восемь депутатов проголосовали против, еще трое отсутствовали.
Далее правительство обсудит решение парламента на заседании и в ходе презентации президента Саули Ниинисте. Это должно произойти сегодня.
Заявка на вступление Финляндии в НАТО будет подписана министром иностранных дел Пеккой Хаависто.
Ниинисте сейчас вместе с супругой находится в Стокгольме, где его принимает король Швеции Карл XVI и королева Сильвия. Его выступление перед правительством Финляндии пройдет дистанционно.
Ранее сегодня глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО.
- РФ угрожала Финляндии "шагами военно-технического характера" в ответ на вступление в НАТО.
- Но Ниинисте позвонил российскому диктатору Путину и сказал: решение по вступлению в НАТО будет принято. Уже 16 мая Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции не несет угрозы РФ.
- Против вступления в НАТО Швеции и Финляндии пока выступает президент Турции Реджеп Эрдоган. Но в руководстве Альянса уверены: консенсус с Анкарой найдут.
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