Глава МИД Швеции подписала заявку в НАТО. Президент Финляндии прибыл в Стокгольм

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает SVT.

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После подписания заявки Линде отметила, что, по мнению правительства, вступление в НАТО больше всего подходит Швеции. Она добавила, что заявка будет подаваться вместе с Финляндией.

Журналисты отмечают, что сегодня также заявку на вступление в НАТО должен одобрить финский парламент.

Президент Финляндии Саули Ниинисте сегодня вместе с супругой находится в Стокгольме, где его примет король Швеции Карл XVI и королева Сильвия, передает Yle. После встречи с королевской семьей Ниинисте выступит перед шведским парламентом.

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Марк Сировой

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