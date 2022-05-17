Глава МИД Швеции подписала заявку в НАТО. Президент Финляндии прибыл в Стокгольм
Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает SVT.
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После подписания заявки Линде отметила, что, по мнению правительства, вступление в НАТО больше всего подходит Швеции. Она добавила, что заявка будет подаваться вместе с Финляндией.
Журналисты отмечают, что сегодня также заявку на вступление в НАТО должен одобрить финский парламент.
Президент Финляндии Саули Ниинисте сегодня вместе с супругой находится в Стокгольме, где его примет король Швеции Карл XVI и королева Сильвия, передает Yle. После встречи с королевской семьей Ниинисте выступит перед шведским парламентом.
- РФ угрожала Финляндии "шагами военно-технического характера" в ответ на вступление в НАТО.
- Но Ниинисте позвонил российскому диктатору Путину и сказал: решение по вступлению в НАТО будет принято. Уже 16 мая Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции не несет угрозы РФ.
- Против вступления в НАТО Швеции и Финляндии пока выступает президент Турции Реджеп Эрдоган. Но в руководстве Альянса уверены: консенсус с Анкарой найдут.
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