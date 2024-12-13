В Грузии новые законы против протестов и Зурабишвили. Гецадзе: Запреты сработают наоборот

Саломе Зурабишвили (Фото: ЕРА/IRAKLI GEDENIDZE)

Грузинский парламент 13 декабря одобрил закон, предусматривающий лишение государственной защиты президента Саломе Зурабишвили после завершения ее полномочий, пишет Formula News.

Закон был принят 85 голосами.

Согласно новым правилам бывший премьер-министр, президент или глава парламента страны не будут иметь права на личную охрану, если их отстранили от должности из-за "нарушения Конституции или совершения преступления".

В октябре Конституционный суд Грузии постановил, что Зурабишвили якобы нарушила закон, посетив страны Европы без согласования с правительством. Поэтому власти запретили ей совершать официальные визиты за границу, поэтому поездки к европейским партнерам они финансировали самостоятельно.

Как напоминает Formula News, руководящая партия Грузинской мечты пыталась объявить Зурабишвили импичмент, но голосование в парламенте завершилось неудачей.

В этот же день грузинский парламент утвердил закон, запрещающий закрывать лицо и использовать пиротехнику на протестах.

Бывший заместитель министров внутренних дел и юстиции Грузии, старший партнер юридической компании Rasons Legal Гия Гецадзе заявил LIGA.net, что эти законы не имеют значения для грузинского народа, поскольку они были приняты нелегитимным парламентом.

"Это нелегитимный парламент, и я не думаю, что имеет какое-то значение, что они будут голосовать и какие законы принимать", – сказал он.

По словам Гецадзе, процент протестующих, закрывавших лицо, был невелик. И теперь, считает он, этот закон сработает наоборот: больше людей начнут носить на протестах маски, противогазы и другие средства.

28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся митинги.

30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента новым парламентом.